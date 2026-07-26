Стало известно, как сложилась судьба актрисы Татьяны Клюевой

Известная актриса Татьяна Клюева, звезда фильма-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», после съемок в легендарной картине отказалась от карьеры в кино, вышла замуж за морского офицера, сменила фамилию и уехала в Севастополь.