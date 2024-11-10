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Второй сезон фэнтезийного мультсериала “Аркейн” получил 100% от критиков и 96% ...

Второй сезон фэнтезийного мультсериала “Аркейн” получил 100% от критиков и 96% ...

Второй сезон фэнтезийного мультсериала “Аркейн” получил 100% от критиков и 96% от зрителейВпервые вышедший в 2021 году, сериал “Аркейн” стал хитом, набрав 100 % на Rotten Tomatoes, получив четыре премии Primetime Emmy и множество других наград.

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