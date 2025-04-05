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Гретцки поздравил Овечкина с повторением рекорда

Гретцки поздравил Овечкина с повторением рекорда

Гретцки лично поздравил Овечкина с повторением рекорда по 894 голам в НХЛКанадец Уэйн Гретцки лично поздравила россиянина Александра Овечкина с повторением рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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