Гретцки поздравил Овечкина с повторением рекорда

Гретцки лично поздравил Овечкина с повторением рекорда по 894 голам в НХЛКанадец Уэйн Гретцки лично поздравила россиянина Александра Овечкина с повторением рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).