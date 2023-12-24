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Депутат рассказала, чем можно заменить салют на новогодние праздники

Депутат рассказала, чем можно заменить салют на новогодние праздники

Способы подарить себе "яркость", по ее словам, есть и иные Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что отмененные салюты на Новый год можно заменить хлопушками.

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