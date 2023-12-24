Депутат рассказала, чем можно заменить салют на новогодние праздники

Способы подарить себе "яркость", по ее словам, есть и иные Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что отмененные салюты на Новый год можно заменить хлопушками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии