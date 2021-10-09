Госдеп США подтвердил, что Нуланд посетит Москву 11 октября

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибудет в Москву 11 октября для обсуждения с российскими высокопоставленными должностными лицами двусторонних и региональных вопросов, сообщили в пресс-службе американского Госдепа.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибудет в Москву 11 октября для обсуждения с российскими высокопоставленными должностными лицами двусторонних и региональных вопросов, сообщили в пресс-службе американского Госдепа.
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