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Царьград

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Точка с Чумой не поставлена. ВОЗ раскрывает неожиданный поворот и делает заявление

Точка с Чумой не поставлена. ВОЗ раскрывает неожиданный поворот и делает заявление

История, которая могла стать началом глобальной пандемии, получила неожиданное продолжение. Смерть сотрудницы Иркутского противочумного института, окутанная ореолом страха и строжайшей секретности, до сих пор остается «черным ящиком» для мировой науки.

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