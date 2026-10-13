Точка с Чумой не поставлена. ВОЗ раскрывает неожиданный поворот и делает заявление

История, которая могла стать началом глобальной пандемии, получила неожиданное продолжение. Смерть сотрудницы Иркутского противочумного института, окутанная ореолом страха и строжайшей секретности, до сих пор остается «черным ящиком» для мировой науки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочный сбор в Кр...
- ЮГ Армения вошла в т...
- "Яйца покажутся ц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым