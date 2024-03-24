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Два коридора затмений 2024 года: как они изменят судьбу знаков зодиака

Два коридора затмений 2024 года: как они изменят судьбу знаков зодиака

Два коридора затмений 2024 года: как они изменят судьбу знаков зодиака Алёна Юрьева Коридоры затмений – это временные промежутки, когда астрологические конфигурации влияют на энергетику нашей планеты и, соответственно, на наше сознание и поведение.

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