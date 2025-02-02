Путин заявил, что у него до сих пор осталось много друзей в ФРГ

Президент России Владимир Путин заявил, что у него по-прежнему есть много друзей в Германии. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого тот выложил в своем Telegram-канале.
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