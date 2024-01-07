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Царьград

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  • Leon Dan
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The Times: Неизвестные атаковали западные СМИ материалами о Казахстане

The Times: Неизвестные атаковали западные СМИ материалами о Казахстане

В редакциях объяснили, почему их не хотят публиковать.Корреспонденты "The Times" пожаловались, что неизвестные буквально атакуют почту их редакторов и других западных изданий, рассылая откровенную пропаганду для публикаций о Казахстане.

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