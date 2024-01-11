Полина Кудерметова победила Эрику Андрееву в полуфинале квалификации Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова одержала победу над своей соотечественницей Эрикой Андреевой в полуфинальном матче квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии со счетом 2-0 (6:3, 6:2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии