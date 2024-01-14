Детская экскурсия «Дали детям»

Что вдохновляло выдающегося художника XX века, как сон влиял на его воображение, в чём заключаются отличительные черты сюрреализма и какой запах у цветов Дали? Осматривая подлинные работы испанского гения, участники экскурсии узнают множество занимательных фактов о его жизни и творчестве.