Детская экскурсия «Дали детям»

Что вдохновляло выдающегося художника XX века, как сон влиял на его воображение, в чём заключаются отличительные черты сюрреализма и какой запах у цветов Дали? Осматривая подлинные работы испанского гения, участники экскурсии узнают множество занимательных фактов о его жизни и творчестве.
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