300 км под дождем и ветром на велосипеде. Петрозаводчанин Владимир Басунков получил титул Супер Рандоннера

В субботу в Ленобласти прошла велогонка на 300 км с лимитом прохождения в 20 часов. Маршрут: Пушкин-Гатчина-Тайцы-Гатчина-Волосово-Большая Вруда-Волосово-Донцо-Батово-Дивенский-Белогорка-Вырица-Форносово-Пушкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии