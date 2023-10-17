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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

300 км под дождем и ветром на велосипеде. Петрозаводчанин Владимир Басунков получил титул Супер Рандоннера

В субботу в Ленобласти прошла велогонка на 300 км с лимитом прохождения в 20 часов.  Маршрут: Пушкин-Гатчина-Тайцы-Гатчина-Волосово-Большая Вруда-Волосово-Донцо-Батово-Дивенский-Белогорка-Вырица-Форносово-Пушкин.

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