ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Шлыков
    Ну если ес подпрягся,то эти точно урегулируют.Саудовская Аравия...
  • Харченко Александр
    Пенсионеры должны завалить ЗеленкаВ Госдуме прокомм...
  • Ильдар Ямалетдинов
    На мой взгляд , необходимо наладить производство кормовых баз для медведей в тайге, как можно больше. Что бы не было ...На Камчатке сообщ...

Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине

Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине

Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке наделало немало шума. Глава государства сообщил о готовности Тегерана обсуждать Украину с США и ЕС, подчеркнув, что страна никогда не поддерживала военные действия против Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх