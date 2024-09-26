Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине

Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке наделало немало шума. Глава государства сообщил о готовности Тегерана обсуждать Украину с США и ЕС, подчеркнув, что страна никогда не поддерживала военные действия против Киева.
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