Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине

Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке наделало немало шума. Глава государства сообщил о готовности Тегерана обсуждать Украину с США и ЕС, подчеркнув, что страна никогда не поддерживала военные действия против Киева.