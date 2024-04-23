Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада

Олег Едаменко

Про ЯО вы серьёзно? Ну, тогда назовите хоть одного реального мужика со стальными яйцами в руководстве РФ. Не ищите - нет таких. А если есть, то таких за один намёк на реальное использование ЯО тихо закопают.