Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Что бы нам ни говорили о разногласиях Китая И США, а на какие-то более или менее решительные шаги против Америки Кита...Визит Блинкена в ...
  • Надежда
    Да ладно! Какие у хоробрых хохлатых может быть неудачная ситуация на поле боя!?) Они же с гимном "щеневмерла" и грана...В Белом доме заяв...
  • Наталья Павлова
    А ничего так, что недовольство россиян нахождением на территории России мигрантов, и таджикских в том числе, было зад...Посол РФ назвал ц...

Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада

Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада

© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Владимир Корнилов Третья мировая война предотвращена, Россия не напала на страны НАТО, Молдавия сохранила свою независимость, сорок американских штатов не потеряли рабочие места, западная гегемония продолжилась, моральный коллапс Америки остановлен, ход истории сохранил правильное направление… Это лишь небольшой перечень страшилок, которыми пугали украинские и западные пропагандисты на случай, если конгресс США не примет закон о помощи Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Едаменко
Про ЯО вы серьёзно? Ну, тогда назовите хоть одного реального мужика со стальными яйцами в руководстве РФ. Не ищите - нет таких. А если есть, то таких за один намёк на реальное использование ЯО тихо закопают.
Ответить
14 час.
Сергей Андросов
По ходу у тебя яйца из титана. А доктрину для идиотов писали?
Ответить
13 час.
СБ
Сергей Бунцов
Удобно для НАТО получилось, нашли страну воюющую за них против России, надеемся не долго осталось.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх