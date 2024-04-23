© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Владимир Корнилов Третья мировая война предотвращена, Россия не напала на страны НАТО, Молдавия сохранила свою независимость, сорок американских штатов не потеряли рабочие места, западная гегемония продолжилась, моральный коллапс Америки остановлен, ход истории сохранил правильное направление… Это лишь небольшой перечень страшилок, которыми пугали украинские и западные пропагандисты на случай, если конгресс США не примет закон о помощи Украине.
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
Комментарии
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Олег Едаменко
Про ЯО вы серьёзно? Ну, тогда назовите хоть одного реального мужика со стальными яйцами в руководстве РФ. Не ищите - нет таких. А если есть, то таких за один намёк на реальное использование ЯО тихо закопают.
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14 час.
Сергей Андросов
По ходу у тебя яйца из титана. А доктрину для идиотов писали?
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13 час.
СБ
Сергей Бунцов
Удобно для НАТО получилось, нашли страну воюющую за них против России, надеемся не долго осталось.
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13 час.
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