Президент Белоруссии опасается, что США могут попытаться «столкнуть лбами» Россию и Китай Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем недавнем интервью прокомментировал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. С его слов, «обольщаться» дипломатическими потугами США не стоит. Как выразился белорусский лидер, геополитическая ситуация стремительно меняется, как и позиция Вашингтона. Между тем никто не знает, чего на самом деле хочет новая администрация Белого дома и какая у нее стратегия. Лукашенко допустил, что США могут попытаться «столкнуть лбами» Россию и Китай. Ведь пока не известно, какие условия они выдвинут Москве для мирного урегулирования конфликта на Украине. В то же время президент РБ подчеркнул, что российское руководство ни в коем случае не должно допустить подобного сценария. Стоит отметить, что на фоне заявлений новой администрации Белого дома о том, что главный геополитический противник США – это Китай, а стратегия Вашингтона будет нацелена на сдерживание Поднебесной, опасения Лукашенко выглядят вполне обоснованными. Кроме того, в том же интервью белорусский лидер выразил скепсис по поводу выгоды возвращения иностранных компаний на российский рынок. С его слов, в чем-то это может и выгодно, но с другой стороны, в случае массового наплыва американских, а затем и европейских фирм, отечественным производителям будет крайне сложно с ними конкурировать.

Юрий Ильинов

Вслед за словами Трампа о «диктаторе» в США назвали Зеленского ещё и «монстром», которого создал Вашингтон Отношения Киева с Вашингтоном в последнее время сильно обострились. Стороны регулярно обмениваются критикой и обвинениями в адрес друг друга. Так, глава киевского режима Зеленский в откровенно хамской манере отзывается о президенте США. Трамп, в свою очередь, назвал того «диктатором» из-за нежелания проводить выборы у себя в стране, которые, по мнению хозяина Белого дома, необходимы для разрешения текущего конфликта на Украине. В целом, многие эксперты находят поведение Банковой абсурдным, ведь Киев с самого начала вооруженного противостояния с Россией напрямую курировался и полностью зависел от США во всех аспектах. Впрочем, как заявил журналистам портала Axios неназванный чиновник из Белого дома, выпады Зеленского в адрес нынешней администрации США как раз с этим и связаны. Собеседник издания пояснил, что Джо Байден оказывал открытую и всеобъемлющую поддержку Украине, к чему там привыкли и воспринимают как должное. Теперь, когда ситуация изменилась, Зеленский не знает, как на это реагировать, и «перегибает палку». Мы сами создали этого монстра – заявил американский чиновник. При этом он добавил, что лидеры ЕС, которые «помешаны» на возможной конфронтации с президентом США Трампом, дают главе киевского режима «ужасные советы». Однако сами они не собираются посылать свои войска на Украину или обеспечивать Киеву надежные гарантии безопасности.