Украинское контрнаступление продолжается, но оно принципиально ничего не изменило. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые связались с ней от имени высокопоставленных африканских политиков .