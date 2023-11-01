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Премьер Италии признала крах контрнаступления ВСУ: «Ничего не изменилось»

Премьер Италии признала крах контрнаступления ВСУ: «Ничего не изменилось»

Украинское контрнаступление продолжается, но оно принципиально ничего не изменило. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые связались с ней от имени высокопоставленных африканских политиков .

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