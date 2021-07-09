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Все величие СССР можно объяснить одной простой таблицей

Все величие СССР можно объяснить одной простой таблицей

Новости из мира экономики продолжают выглядеть печально: вот банк "Открытие" провел опрос и выяснил, что россиянам надо не менее 80 тысяч для достойной жизни (в то время как средний доход на человека в России - примерно 35 тысяч рублей), а вот ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 68% населения страны ожидает сокращения доходов в будущем, а вот Росстат "обрадовал" тем, что реальные доходы населения за один лишь первый квартал 2021 года упали на 3,6%, а вот Headhunter выяснил, что 25% населения живут в нужде, а еще 39% дохода хватает лишь для обеспечения базовых потребностей, а вот Авито сообщило, что цены на недвижимость продолжают расти (в частности, в крупнейших городах страны за первые месяцы этого года они поднялись на 8%) и так далее.

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Walery
Очевидно были жизненные причины у капитализма уничтожить СССР. Войны, диверсии, эмбарго, блокады, санкции, но получилось только посредством предательства главы государства - недалекого умом горбачева. Есть три способа для Победы - победить силой, победить интеллектом, купить. Союз победили посредством интеллектуального обмана доверчивого народа и купили сказками о счастливом капитализме.
Алексей
а как же лучшее в мире образование советского человека? не сработало, развели на сказки?)) чего-то я не видал защитников ссср в 91-м году, потому как совковый режим уже нах никому не нужен был...отсюда вывод: сказки - это твоя писанина, так и не поумнел ты за 30-лет..
Александр Доронченко
Просто напрашивались некоторые переменны к лучшему. Слегка официальной коммерции, конечно сильно не хватало. Как раз это и послужило, искоренения дефицита. Ведь не многие понимают, что такое тот дефицит. Построив завод или добавив какую либо номенклатуру, по щучьему велению всем не возможно раздать. Для того чтобы расширить производство какого нибудь товара, нужно изучить спрос, для расширения производства. Или тупо, наштамповать за месяц для всех??? А все, отнесут на помойку. Перестройку встретили с радостью, и где-то стали много лучше платить. Но не кто и не собирался, разворачиваться в капитал. Тот же референдум!!! Но начхав, на мнение народа, приспешники пендосии, сняли флаг СССР. И мало того, нет, планомерно перестраиваться, всё сломали и закрыли. А ума построить, до сих пор нет. На ресурсной игле, долго не протянешь. К тому же, при такой делёжке, народного достояния.
Алексей
"Не многие понимают, что такое тот дефицит...", "нужно изучить спрос...", "все, отнесут на помойку..." _______ не смешите этой чушью, вы видимо жили в другой стране или спецом гоните эту муйню. Дефицит был тотальный!!! все это знали без всякого "изучение спроса", включая партийное политбюро, которое и приняло программу по аварийному решению этого вопроса, обязав даже оборонным предприятиям производство группы ТНП, когда на заводах производящих танки, ракеты и самолеты, строили цеха по выпуску кухонных гарниров, стиральных машин и книжных полок, но даже это не помогло!!
Алексей
"Но не кто и не собирался, разворачиваться в капитал"_________ опять твои байки, я в это время работал на заводе среди большого рабочего коллектива так называемого пролетариата.Те, кто был поактивнее и кому не нужно было дорабатывать до пенсии последние годы, а это было примерно половина, очень даже желали частной собственности и возможности стать полноправным путь пока и маленьким, но хозяином, работать на себя, т.е. фактически быть капиталистами, а не получать неизменный тариф на заводе.
Алексей
Тот же референдум!!! Но начхав, на мнение народа, приспешники пендосии, сняли флаг СССР__________ по-поводу референдума тебе стоит самому многое узнать, прежде чем транслировать этот стереотип про "мнение народа". Почитай про то, как союзные республики послали Москву на три буквы: шесть республик отказались от референдума, и как были сформулированны вопросы референдума в союзных республиках, которые все же его проводили. Узнай, что означала туманная формулировка вопроса референдума по поводу «обновленного Союза», под которую вполне подходил СНГ, как на том же референдуме народ! (а не приспешники пендосии) большинством голосов одобрили введении поста президента РСФСР, похоронив этим самым СССР, ибо двух президентов в одной стране быть не может, как путч 19.08. 91г. упоротых элитных комуняк (а не приспешники пендосии) сорвал подписание договора, назначеного на 20 августа, и призванного заложить основу новой системы государственного управления в виде Договора о Союзе Суверенных Государств (а не СССР).
Александр Доронченко
Экономику нужно не знать, а нутром чуять. А у Вас похоже ни того, ни другого, только завидные глаза. А что творилось в политбюро вообще секрет. Главное, вся страна пахала на предприятиях. Были и козырные места, отработал и свободно можно было шабашить и легально огурчики выращивать. Да, наказывалось, поэтому и встретили перестройку радостно. Но ликвидировать строй и страну, ни кто не собирался, и тем более, не имел прав. НО!!! Когда страна пахала, без простоев!!! Полки магазинов, оказались пустыми, но не холодильники, которых после 85 были в каждой семье. И не какого тотального дефицита не было. Если не хватало по гос. цене, а тебе очень нужно было, да ещё и деньги были, заработанные на шабашке, по чему не ДОСТАТЬ. А в оправдание творителям, только одно, повышенная зарплата и завышенный спрос на товары. Когда оно не нужно, но запас не ..... Сейчас повысь зарплату, и будут пустые полки, всё повторится, и ни какой запад, тем более капитал не спасёт. На каждый заработанный рубль, единица товара и треть услуги. И всё это должно регулировать государство. Капиталисты и рынок, могут кого то обанкротить или захватить, у них другого не дано. Ни дома строить, ни экологическое оборудование внедрять, только личное обогащение, их девиз. Да быть господами, а Господь один(если есть) Я например, 15 м годом обанкрочен. Мне не повезло, к этому году. Баланс Моей деятельности снизился до не страшного минимума, развернулся и пошёл бы вверх, но 15 год отнял безопасное дно, и оно провалилось. И опять но: Я один одинёшенек, так называемый ИП. Такого раздавить ни чего не стоит. Может завтра и тебя раздавят, кого будешь хвалить??? До 10 года, Я был твоего, может мнения, но с большими знаниями экономики. 98, 08 пережил, а 15 раздавил. Человек не может 50-70 лет пахать, как некоторые хотят, в жизни волны всякие могут быть, капиталисты тут друзьями ни когда не были и не будут. А вот государство, имею в ввиду социальное, может и должно придти, на помощь. И вообще полный бред, в каждый дом по нескольку машин и яхту.
Александр Доронченко
"неизменный тариф на заводе"- а на рынке ни какой гарантии обогатиться, выше этого тарифа. Есть счастливчики, которым это дано, но их единицы, и им завидовать грешно. Но у бизнеса, тоже есть бабка с косой!!! На базаре 2 дурака, один продаёт а другой покупает! И в полне возможно, твой завышенный тариф, остальные по херят. А на соц. заводе: к качественно выполненной работе, много поощрений, можно сказать гарантированных. Вот в итоге: "неизменный тариф на заводе" превратится в хорошую доплату. И не забывай: Сам на Сам, далеко не уедешь, фактически той доплаты. Для того чтобы обогатиться уже более-менее серьёзно: нужно сколотить коллектив работников. Которые тоже будут работать на "неизменный тариф на заводе" или обманывать государство, не платить налоги(методов огромное количество) увеличить этот тариф. А тариф, преследует работника по жизни, если оглянуться, цены пляшут во круг и около.
Алексей
У тебя просто мозгов нет, такую муйню несешь, даже читать не стал, экономист недоделанный..
Александр
80тыс.нынешних рублей,это около 400 советских.Неплохо выросли запросы у жителей России.При том,что большинство цен сейчас ниже советских.
Татьяна Тучак
Дядя ты больной? В СССР я за трехкомнатную в центре платила 2 рубля 40 копеек при зарплате 140 рублей. Это 1,8 %. А сейчас 8 тысяч при зарплате 30 тысяч, это 27 %. Ты это кому пишешь? Таким же дебилам как сам?
Серж Прологов
А кого ебёт что там "ты платило"? Ты платило ПОЛНОСТЬЮ по себестоимости услуг ЖКХ? Нет? Ну, так заглохни и не гавкай.
Александр
Я то,как раз,здоровый.И прекрасно помню цены в СССР.Это ты тут пытаешься развести людей на свои дебильные "воспоминания".
Ночной кошмар
Так потому и платила мало, что зарплата у тебя была маленькая. А я вот в 2010 за трёшку 93 кв.м. 4 000 платил при зарплате 60 000 руб. (7%) Да и сейчас 3 000 при пенсии 30 000. (10%) Нормально. Меня устраивает. А ты лечись, тётя...)))
Алексей
дура хохляцкая, разве пересчет советского рубля на сегодняшний российский должен производится по твоей говенной зарплате и оплате жкх? мозги совсем пропила..
олег ведерников
автор - сектор СССР - ХОРОШО - РОССИЯ - ПЛОХО - ЛОХИ ВСЕ НА КРАСНЫЙ МАИДАН -- никогда в истории ст раны так отлично как сейчас не жили российские рабочие и пенсионеры
Александр Павлов
Опять из ведра завоняло.
Татьяна Тучак
Одни боты продажные в комментах сидят, или выпускники психдиспансера.
олег ведерников
обычные хуторяне - мыколки поросюки
Людмила
а ты сама из каких ?!
ГусЕна
Дааа, у вас в хохляндии-так....
Иван
Дмитрий Демочкин
Статья-заказное лживое говно!
Дмитрий Алиев
закажи свою, правдоруб
Владимир Меженков
Всё величие СССР можно объяснить одним фактом: СССР разгромил фашистскую Германию с бредовой идеей Гитлера стереть Советский Союз с политической карты мира. Коммунистические лидеры СССР конца 80-х годов ХХ века оказались куда как проворней: им удалось сделать в 1991 году то, что оказалось не по зубам Гитлеру в 1941-1945 годах.
Серж Прологов
Ну ничё так, да... почти 30 миллионов человек положили, а сегодня дерьмо хвастается: "Вот мы какие!" По ОФИЦИАЛЬНЫМ данным ПМВ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ в 20 миллионов обошлась. А тут только России (ссср_ - 30 000 000. Еще и хвастаетесь, срань человеческая. Кстати, дерьмо, а если бы ни помощь союзников во что обошлась бы тогда ваша "победа".
Людмила
говно - это ты , момочкин !!
Людмила
пошел в жопу , петушок !!!
Николай Зайчиков
Ну ты и ублюдок !!!!!!
Серж Прологов
заЧСовскому дерьму НИК "колюня КроликОФФ": = Убедительно. Исчерпывающе доказательно.
Серж Прологов
Чюфсвуетца ыньтылехт. Прям скупая мужская слеза на глаза наворачивается.
Николай Зайчиков
Так я не доказывал , а констатировал очевидный факт . Так что уймись придурок .
Дмитрий Демочкин
Давка после хоккейного матча в Сокольниках (Давка из-за жвачки) произошла 10 марта 1975 года во Дворце спорта Сокольники в Москве, после завершения товарищеского матча между юниорской сборной СССР и канадской юниорской командой «Бэрри Кап».Канадцы начали разбрасывать жвачку. В давке погиб 21 советский человек, из них 13 жертвам не исполнилось 16 лет, 25 человек получили увечья. Есть чем гордится великому СССР! Дрались за все импортное переплачивали в десятки раз,покупали пустые банки из под пива. а особая гордость-это кыштымская авария. людям врали и водили смотреть на радиоактивный огонь,выдавая за сияние. До сих пор рождаются уроды после этого. Никто никакой (до сих пор)компенсации не думал людям сделать. Зато из всех утюгов неслось вранье--у нас все самое лучшее! Многие и сейчас верят)))
Анатолий Дрокин
Я не виде ни одного пустующего новостроя.Кто то покупает ведь.Пробки на дорогах .Во дворах полно машин.Пишут что уровень жизни упал.Что 25% в нужде.Был бы в нужде авто не покупал бы.Сколько можно скулить Я с 69г работаю и на пенсии продолжаю работать.
Гаражный кооператив ЛАДА
Авто это средство передвижения, а не роскошь.
Александр Доронченко
Во первых, количество авто, перевалило доступный баланс. Содержание кислорода и углекислого газа, критически грозит, экологической катастрофой.
Евгений Натесов
В России стало средством передвижения, в СССР роскошью. Вот и сравнивай уровни жизни.
ГусЕна
А че в СССР это было роскошью?
Виктор Борисов
Покупают и квартиры и машины....влезают в кредитное пожизненное ярмо!И уровень жизни в стране определяется не количеством ржавых авто во дворе...а уровнем медицины образования отношения к пенсионерам и детям......продолжай работать пенсия то 10800?
ГусЕна
Средний срок отдачи ипотеки-12 лет....Люди живут и платят. А раньше по 10-20 лет ждали живя в скотских условиях
Виктор Борисов
Мадам или мадмуазель не знаю..а Вам лет сколько ващеее...вы за свой базар отвечаете ? НЕ БЫЛО ТОГДА НИКАКОЙ ИПОТЕКИ!!!!!!!......тогда люди были уверены в том что завтра у них будет работа и зарплата..и какая то ювенальная юстиция может у них забрать детей...только потому что родители большую часть денег отдают за ипотеку
ГусЕна
Мне-достаточно. А вы читать умеете или только буквы знаете? У кого детей забрали потому что они платят ипотеку? Можете поименно? В СССРе квартиру можно было ждать и 10 и 20 лет, живя в скотских условиях. А сейчас взял ипотеку и ЖИВЕШЬ . И платишь. Халявы нет. И тогда не было-надо было либо на химии, либо, в строительной организации работать, либо, блат иметь.
Виктор Борисов
Очень меня заинтересовал Ваш аккаунт...как правило у нормальных людей аккаунт.. который их позволяет идентифицировать...а вот такие как вы--в обязанности которых входит формировать общественное мнение так сказать за 15 рублей смс с фейковых страниц.....не вызывает доверия.......так и передайте куратору
ГусЕна
Витюня, ты просто лузер:))) , я на платформе более 15 лет. 15 руб смс-это твои влажные фантазии. И если я не позволяю сувать рыло на свою страничку, то это элементарная брезгливость. Так что, про " нормальность" ты явно погорячился. Смешно, канеш, про смс...Кто их читает кроме тебя, Старья. Так что, не позорься. Я понимаю, что мозг у тебя стекленеет, но ты старайся, развивайся.
Виктор Борисов
ааааа.........не знаю кто ты по жизни мышь облезлая..а я офицер с выслугой 20 лет ветеран БД.........но то что ты полное дерьмо..продажное..увы факт.ты не на платформе---ты на трассе
ГусЕна
Хаха, а аот и слетело все. Осталось фуфло. ЛБГТ ты, а не бд:)
ГусЕна
А ты Свинья Жирная. Как и твоя дочка-Уродина :)))
Виктор Борисов
Оооооо !!! Вот мы и приехали...!!!!Уморааааааа...значит достаааал я тебяяяя........слышь ты мымра а давай встетимся когда этот балаган закончится...ну год пол тора кстати у меня сын .не женат.рослый накачанный парень без вредных привычек...........у тебя похоже с личной жизнью.проблемы?
Леонид Алексеев
Вот эта картинка показывает истинное положение народа при сталине!
Леонид Алексеев
Или вот эти "радостные"лица детей в голодуху,устроенную сталиным!
Людмила
сам фоткал в немецких концлагерях или папка твой ?!
Гаражный кооператив ЛАДА
Не успел Иосиф Виссарионович всех таких как ты и твоих родственничков отправить на стройки народного хозяйства, а жирный хряк- кукурузник свернул, урод, начатое очень нужное дело.
Леонид Алексеев
Вот почему вас,педерастов коммунястых вышвырнули на свалку истории!!!Потому что вы кроме как убивать,ни на что больше не способны!Сдохни,вошь кровожадная!!
Анатолий Зотов
На первой фотографии 1921г. Сталин ещё не у власти. Даже в Политбюро не был. Так комиссар какой-то. И уже голод устроил?
Горский Виктор
Сталин в 1919 был комиссаром по продовольствию, т.е. собственноручно занимался грабежом сельского населения, вот что он писал Ленину из под Царицына: "Можете быть уверенны, что не пощадим никого - ни себя, ни других, а хлеб всё же дадим!" Сам то он жив остался, а родители этих детей передохли, или расстреляны. - https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/povolzhskiy-golod-kannibalizm-i-shokiruyushchie-kadry-1921-1922-godov-18 За свои твёрдые позиции по всем вопросам в марте 1922 г., Сталин был избран Генсеком ВКП(б).
Анатолий Зотов
" Как государственный деятель И. В. Сталин занимал должности Народного комиссара по делам национальностей РСФСР (1917—1923), Народного комиссара государственного контроля РСФСР (1919—1920), Народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1920—1922); " Что-то нет должности, о которой Вы говорите. В 1921г. Был страшный голод. Погибло очень много людей, но это не Вина Сталина.
Горский Виктор
Творец голода - политика военного коммунизма, которую внедрял и Сталин очень активно! (1919-1921 - член РВСР!, во главе которого стоял Троцкий и его зам - Склянский).
Александр Доронченко
Поэтому твои пендосы, нато расширяют и оружие штампуют. Вместо домов, газонов и парков.
Леонид Алексеев
А это что,оправдывает коммуняк?Ну,значит второй урод,твой кумир лэнин устроил!Оба сатаниста ещё те...Хотя это все фотографии голода на украине в 1932 году!
Леонид Алексеев
Пш.нах,придурок!
Михаил Солдатов
Выше статьи приведён опрос, вот результаты на настоящий момент: А вы точно хотели бы жить в условиях сталинской общественной системы? да 80% нет 15% не скажу 6% Ну и каковО? Получается, 80% народа хочет в СССР... И посмотрите реакцию на статью(лайки).
Серж Прологов
Да ни каково. Сегодня только самые тупые дегенераты не знают, что существуют патчи, которые позволяют "накручивать" голоса, просмотры, "лайки"...
Людмила
ты один,мразь, самый вумный либераст !!!
Ночной кошмар
А что, тут весь народ голосовал? Не смеши, придурок.
Алексей
"80% народа хочет в СССР"____________жесть)))).... дурачек, кто же берет информацию с заборов? тебе сколь годочков-то?
alexander
Те, кто сказал "да", понятия не имеют о хроническом дефиците, блате, политических репрессиях и железном занавесе с глушилками.
testorr
ха-ха-ха
Александр Клюянов
Краткая информация 15.02.2010, 11 лет. ...
Гаражный кооператив ЛАДА
Про глушилки только не свисти. Они работали для таких безмозглых и безруких как ты, а всё остальное существует и сейчас в ещё более изощрённом виде.
Ночной кошмар
Ну, и что сейчас у нас в дефиците?
Серж Прологов
А что должно понимать под "социально-экономической справедливостью"?
Людмила
чеши в свою любимую европу или эсэсша и не воняй тут !!!
Серж Прологов
Замечательно. Ну просто великолепно. Образец интеллекта!
Гаражный кооператив ЛАДА
Социально-экономическая справедливость - это когда Закон защищает производителя от произвола торгашей, биржевых мошенников и прочей НЕ производящей падали( типа финансисты, артисты, юристы, попы и пидерасты из админисРативных самовыборных шаек).
Серж Прологов
Занятная трактовка. а в чем по-твоему выражается произвол тобой перечисленых (особенно артистов. или попов.)? А, ГЛАВНОЕ, какое отношение к этой формуле имеет совкосраньевое нытьё о социально-экономической справедливости?
Алексей
мальчик, в совке народ так "защищали" от производителя, что он у этого бедного производителя нихера что-то стоящее не мог купить, только по блату или на рынке... спроси у папы, он тебе расскажет, а уж потом тренди всякую муйню..
Валерий Федосеев
Голосование показывает количество Российской либерды (17%) диванных комиссаров, которым СССР Сталина застряло в глотке. Прислуга Европы, целовальники грязных жоп,.
Валер Крюков
Как пошло голо сование и стали править президенты так и жизнь пошла соответствующая.
Vasily Golov
Еще одна таблица Почти650 млрд руб малому бизнесу.чтобы не сокращал персонал.ЗРЯ плату получили,рост инфляции получили. Каков итог?
Ночной кошмар
Попробовал бы аффтор в СССР ответить, что жизнь ухудшилась... Сразу бы сменил место жительства на Магадан...))) Да и не было в СССР никаких опросов. Я ни одного не припоминаю... Кстати, в сталинский период, да и позже многие жили в домах, построенных ещё при царе. На Невском проспекте в Питере до сих пор живут в таких домах. И дома эти получше хрущёвок будут.
Ночной кошмар
Цифры убедительней слов.
Алексей
Сия графомания - говноблогерские помои, спонсируемые Хохляндией, рассчитано на пристарелых совкодрочеров и дегенератов..)
grainvn
Была страна для народа, а стала блат-хата для приближенных к трону. А обслуга это блат-хаты набрана из тупых жополизов со свечкой в анусе, типа "Алексея".
vi vi
Чуть не прослезился. Такие знакомые плакаты. А, радостной жизни так и не наступило. Больше того, всё рухнуло. Коммунистические руководители сами всё развалили. Всё отдали и кому? Главному врагу России. Где величие?
Горский Виктор
Автор бессовестно передёргивает факты! "Мы до сих пор живём в советских домах! При Сталине, кроме бараков, народ жил в жилье построенном при царе - https://von-hoffmann.livejournal.com/168622.html Посмотрите график в конце, как Сталин пришёл к власти, так строительство почти прекратилось, т.к. обременённый хорошей жизнью, вряд ли заставишь "воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать" (даже если они об этом не просят!). Опять же делая ставку на мировую бойню (иначе нахрена ему танков и самолётов в 2 раза больше, чем во всё мире вместе взятом), опять же серьёзное противостояние - разрушение жилого фонда, а по сему, у Сталина даже серьёзной индустрии для строительства НЕ БЫЛО! Все ЖБИ и проч. строительные комбинаты создавались заново при Хрущёве! Сейчас уже мало что осталось от того, да и то, как правило модернизировано. А главное - "лучше" это не показатель! Показатель - НА СКОЛЬКО лучше?! А в общем, обычный дешёвый трёп, рассчитанный на следующее поколение, которому ничего реального о тех временах не известно. Значит имеют шанс узнать что это такое на своей заднице.
Горский Виктор
Это, что ли досталось нам от Сталина? https://photo.boltai.com/topics/kak-vyglyadyat-sovremennye-dvory-moskvy-fotografii-dmitriya-chistoprudova/
Игорь Василевский
Что досталось в наследство Сталину после царизма?? А сколько потеряла страна после ВОВ??? А сколько стоила водородная бомба???? А плечах чьих достижений начал строительство плешивый початок - круша и ломая созданное???
Евгений Натесов
Ингерман Ланская
совдепия все 70 лет прожирала Российскую Империю... вся т.н. "индус-три-али-зация" была оттопырена на ворованные у РИ деньги, на распродаже Богатства РИ.... прожрала совдепия, подавилась и сдохла!!!
Владимир Гончаров
С вашими взглядами только в пендосию
Евгений Натесов
Это почему? Может скажешь в чем она не права?
Владимир Сергеев
Ха Ха Ха ... Сбежались все тролли .. Давно не видел такого скопища ГАДЮК Уж как они извиваются лишь бы обосрать СССР ... Платят хорошо .. вот и усираются ... По сути ... Статья ПРАВИЛЬНАЯ как бы не усирались тролли ... Жизненный уровень населения ПАДАЕТ уже семь лет как минимум.. А сама Экономика не растет ..
Евгений Натесов
Ага, падает. Упала дальше некуда. Упала так, что Россия вышла на второе место в мире по судостроению.
ГусЕна
Простой чопрос: почему дорожает жилье? Хто его покупает?
Владимир Сергеев
Дебил ты ... Я много лет проработал в Судостроении .. Да Вышли на второе место ... Надолго ли и каково качество ??? Мощности судостроительных предприятий позволяют и сейчас КРАТНО повысить выпуск продукции ... однако Заводы недо загружены К примеру Комсомольский на Амуре судостроительный Завод Раньше производил атомные подлодки ... сейчас - корветы ... суда береговой охраны.. Коли ни хера не смыслишь таксист хренов не лезь в комментаторы.. В СССР в разы больше выпускали судов.
Алексей
не надо оскорблять людей, даже если ты много лет проработал в судостроении ночным сторожем..)
Алексей
Мощности судостроительных предприятий позволяют и сейчас КРАТНО повысить выпуск продукции_________ а ты знаешь состояние этих мощностей и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов? и, видимо, даже примерно не понимаешь очень высокую стоимость судостроительных программ, а уж современная военная доктрина, которая предполагает качественное повышение эффективности вооружений, а не КРАТНОЕ увеличение их количества, для тебя темный лес вообще..
Евгений Натесов
Я же забыл. У вас, пиндоскихшлюшек, это другое. И где этот СССР?
Ritchie Blackmore
молчала бы, мочалка.
Владимир Сергеев
Слышь ты СВЕЧКА в одном месте Алексей без Совести и фамилии.. Ты моего папу не трожь ... ты его мизинца не стоишь ... Я тут тоже могу про твоих родителей наплести ... только я уважаю Старших .. в отличие от тебя ПИДОРА .. все претензии ко мне коли не нравится ... А кто из нас на помойке рожден или сделан это еще надо разобраться ... Тебе я НЕ хамил ... САМ полез ..

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