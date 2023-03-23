Мнения: Мы наблюдаем конфликт между политической и судебной системами

Открытый конфликт между правосудием и политикой в Республике Молдова. Так представители внепарламентских партий квалифицируют блокировку в системе правосудия и неспособность Общего собрания судей назначать членов Высшего совета магистратуры (ВСМ).
Открытый конфликт между правосудием и политикой в Республике Молдова. Так представители внепарламентских партий квалифицируют блокировку в системе правосудия и неспособность Общего собрания судей назначать членов Высшего совета магистратуры (ВСМ).
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