Нижегородский лыжный марафон собрал в столице Приволжья около 650 участников

В минувшую субботу, 22 февраля, Нижний Новгород стал настоящим центром лыжного спорта. На Щёлоковском хуторе в пятый раз прошёл Нижегородский лыжный марафон, на старт которого вышли спортсмены более чем из 40 регионов страны.
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