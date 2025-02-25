Нижегородский лыжный марафон собрал в столице Приволжья около 650 участников

В минувшую субботу, 22 февраля, Нижний Новгород стал настоящим центром лыжного спорта. На Щёлоковском хуторе в пятый раз прошёл Нижегородский лыжный марафон, на старт которого вышли спортсмены более чем из 40 регионов страны.