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Алексей Панин* поддержал Глюкозу после скандала в Красноярске: ‘Она честная, порядочная и талантливая’

Алексей Панин* поддержал Глюкозу после скандала в Красноярске: ‘Она честная, порядочная и талантливая’

Алексей Панин. Фото: tvcenter.ruВ полку защитников оскандалившейся певицы Глюкозы пополнение… Иноагент и террорист Алексей Панин* поддержал артистку после позора в Красноярске и заявил, что Наталья Ионова «честная, порядочная и талантливая».

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