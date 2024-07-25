Алексей Панин* поддержал Глюкозу после скандала в Красноярске: ‘Она честная, порядочная и талантливая’

Алексей Панин. Фото: tvcenter.ruВ полку защитников оскандалившейся певицы Глюкозы пополнение… Иноагент и террорист Алексей Панин* поддержал артистку после позора в Красноярске и заявил, что Наталья Ионова «честная, порядочная и талантливая».