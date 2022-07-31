В армии Гватемалы опровергли факт нападения на кортеж президента

В Гватемале официальный представитель командования армии государства Рубен Тельес опроверг информацию о том, что на кортеж президента страны Алехандро Джамматеи было совершено нападение, ранее распространенную СМИ.
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