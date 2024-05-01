Летом в Омске появятся первые за долгое время «Американские горки». Сейчас идет их монтаж (на фото). Экстремальное развлечение начнет работать 1 июня в парке на Зеленом острове.
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Летом в Омске появятся первые за долгое время «Американские горки». Сейчас идет их монтаж (на фото). Экстремальное развлечение начнет работать 1 июня в парке на Зеленом острове.