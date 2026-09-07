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Асфальт обновили на участке Боровского шоссе

Асфальт обновили на участке Боровского шоссе

На западе Москвы завершили обновление дорожного покрытия на Боровском шоссе. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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