Глава TSMC напомнил соотечественникам, что только в этом году компания построит на Тайване 11 новых производственных линий

Шумиха вокруг намерений TSMC увеличить свои инвестиции в США на $100 млрд и построить на американской земле пять новых предприятий и исследовательский центр не умолкала всю неделю, поэтому вчера руководство компании решило напомнить, что только в этом году на Тайване будут построены 11 новых производственных линий.