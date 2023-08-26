Опубликованы снимки финалистов конкурса «Фотограф океана 2023 года»

Сюрприз во рту ящероголовой рыбы / © Jack Pokoj Белый медведь идет по вершине ледника / © Michael Haluwana Горбатый кит изящно приземляется на спину / © Nicholas Holton Папуанский пингвин плывет к лодке фотографа / © Craig Parry Морская птица с сардиной в клюве / © Henley Spiers Осьминог-мототи охотится / © Ollie Clarke Акула-нянька выглядывает из-под воды / © Remuna Beca Королевские пингвины на Фолклендских островах / © Scott Portelli Рыбка прячется за завесой жалящих щупалец медузы / © Shane Gross Морские черепахи на Гавайях / © Renee Capozzola Горбатые киты с детенышами в Гренландии / © Michael Haluwana Встреча со стаей дельфинов / © Merche Llobera .