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В России главу ОЗХО сравнили с бегающим от директора школы первоклассником

В России главу ОЗХО сравнили с бегающим от директора школы первоклассником

  Дипломат Полянский: глава ОЗХО Ариас бегает от СБ ООН как первоклассник от директора школы Первый заместитель постоянного представителя России  Дипломат Полянский: глава ОЗХО Ариас бегает от СБ ООН как первоклассник от директора школы Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса из-за того, что тот уклоняется от выступлений в Совете Безопасности международной организации.

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