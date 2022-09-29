В России главу ОЗХО сравнили с бегающим от директора школы первоклассником

Дипломат Полянский: глава ОЗХО Ариас бегает от СБ ООН как первоклассник от директора школы Первый заместитель постоянного представителя России Дипломат Полянский: глава ОЗХО Ариас бегает от СБ ООН как первоклассник от директора школы Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса из-за того, что тот уклоняется от выступлений в Совете Безопасности международной организации.