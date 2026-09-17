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Глава Aave предложил DeFi развиваться по пути Uber после провала CLARITY Act

Глава Aave предложил DeFi развиваться по пути Uber после провала CLARITY Act

Основатель и генеральный директор Aave Стани Кулечов заявил, что сектор децентрализованных финансов может использовать так называемый «путь Uber» в условиях отсутствия четкого регулирования.

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