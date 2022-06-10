Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возле посольства США в Москве произнес торжественную речь

Он сказал слова в честь переименования площади в Площадь Донецкой Народной Республики Депутат Государственной Думы, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил москвичей и жителей Донбасса с присвоением площади возле посольства США в Москве названия в честь ДНР.