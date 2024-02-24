Снижение платежей за ЖКХ для пенсионеров: важная информация и рекомендации Ирэн ОрлонскаяПенсионеры могут снизить свои расходы на коммунальные услуги на половину, а для некоторых категорий льготников скидка достигает целых 100%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии