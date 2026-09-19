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Донецкая группа новостей

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Швейцарский журналист Роджер Кёппель заявил, что сейчас самый опасный исторический момент со времён окончания Второй мировой войны – хуже, чем Карибский кризис, Югославский конфликт или война на Ближнем Востоке.

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