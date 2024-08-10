Глава Сумской ОВА Артюх пожаловался на удары ВС России "гибридом бомбы и ракеты"

Власти Сумской области Украины сообщили о применении русской армией новых боеприпасов.ВКС России впервые нанесли массированный удар по территории Сумской области с применением нового типа дальнобойных боеприпасов.
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