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Глава Сумской ОВА Артюх пожаловался на удары ВС России "гибридом бомбы и ракеты"

Глава Сумской ОВА Артюх пожаловался на удары ВС России "гибридом бомбы и ракеты"

Власти Сумской области Украины сообщили о применении русской армией новых боеприпасов.ВКС России впервые нанесли массированный удар по территории Сумской области с применением нового типа дальнобойных боеприпасов.

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