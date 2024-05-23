В Якутске представят премьеру «Руслана и Людмилы» в жанре славянского фэнтези

В Якутске в День русского языка и день рождения Александра Пушкина 6 июня пройдет премьера спектакля в жанре фэнтези «Руслан и Людмила», перелает пресс-служба Государственного академического русского драматического театра.
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