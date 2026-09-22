⛈ В Крыму объявлены три штормовых предупреждения: 22 и 23 сентября ожидаются дожди, грозы и подъем уровня воды 22 и 23 сентября, жители региона столкнутся с мощными дождями, грозами и усилением северо-западного ветра до 20–25 метров в секунду, сообщили ГУ МЧС России по Крыму.