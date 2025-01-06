Захарова: предложения Трампу свидетельствует о коррупционных связях Зеленского

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, заявила, что высказывания Владимира Зеленского в интервью американскому блогеру о предложениях избранному президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о наличии у киевского режима коррупционных связей с Западом.