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Маск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки Cybertruck

Маск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки Cybertruck

Tesla Cybertruck / © Tesla Во время мероприятия Tesla раскрыла характеристики Cybertruck. Электрический пикап будут выпускать в трех вариантах: — бюджетная, заднеприводная, версия стоимостью 60 990 долларов США (примерно 5 487 575 рублей по нынешнему курсу), с запасом хода на 402 километра и максимальной скоростью 180 километров в час; Производственная линия Cybertruck / © Elon Musk — полноприводная версия за 79 990 долларов США (примерно 7 197 100 рублей), с общей мощностью 600 лошадиных сил, максимальной скорость в 180 километров в час.

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