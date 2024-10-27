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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Если нас в любой момент допустят до международных соревнований, то мы будем готовы»

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов с 2022 года. «Если нас в любой момент допустят до международных соревнований, то мы будем готовы.

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