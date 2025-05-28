Жители Омска сообщили о нескольких взрывах, причина которых не ясна

Жители Омска сообщили о нескольких взрывах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol Поздним вечером 27 мая жители Омска сообщили о нескольких взрывах в разных районах города и пригородных посёлках.
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