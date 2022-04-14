Происшествия

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В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве пожилой женщины, совершенном в 2014 году

В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве пожилой женщины, совершенном в 2014 году

Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя.

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