Медведев назвал прорывным проект ж/д линии Решт - Астара

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Проект железнодорожной линии Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора Север - Юг, находящийся в стадии активной подготовки, будет абсолютно прорывным.
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