Президент Польши призвал НАТО к противостоянию «Северному потоку — 2»

Евросоюзу и НАТО нужно задуматься о противостоянии связанным с российским газопроводом «Северный поток — 2» вызовам, считает президент Польши Анджей Дуда.
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