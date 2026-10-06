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Мировое обозрение

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Красная линия: Политолог и экс-депутат Рады ответили, почему Киев передумал вступать в НАТО

Главное в тезисах: Законопроект о нейтралитете: В Верховную раду внесена инициатива депутата Анны Скороход, предлагающая закрепить нейтральный статус Украины и отменить конституционный курс на вступление в НАТО.

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