Приметы и поверья на 18 марта 2024 года, что нельзя делать в этот день Татьяна Орлонская 18 марта отмечается народный праздник «Конон Огородник», который также известен под другими названиями, такими как «Конон Градарь», «День Конона Страдника», «День катыша», «Градарь» и «Оградник».