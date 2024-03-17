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FTimes

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Приметы и поверья на 18 марта 2024 года, что нельзя делать в этот день

Приметы и поверья на 18 марта 2024 года, что нельзя делать в этот день

Приметы и поверья на 18 марта 2024 года, что нельзя делать в этот день Татьяна Орлонская 18 марта отмечается народный праздник «Конон Огородник», который также известен под другими названиями, такими как «Конон Градарь», «День Конона Страдника», «День катыша», «Градарь» и «Оградник».

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