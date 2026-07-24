«Кровавое воскресенье» Нижнего Тагила: как самолет врезался в толпу 9 мая 1993 года

Праздник Победы в 1993 году для жителей Нижнего Тагила был омрачен кровавой трагедией. Люди пришли посмотреть на авиашоу, в разгар которого спортивный самолет потерял управление и рухнул прямо в толпу… Об этом ужасном инциденте знают немногие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии