«Кровавое воскресенье» Нижнего Тагила: как самолет врезался в толпу 9 мая 1993 года

Праздник Победы в 1993 году для жителей Нижнего Тагила был омрачен кровавой трагедией. Люди пришли посмотреть на авиашоу, в разгар которого спортивный самолет потерял управление и рухнул прямо в толпу… Об этом ужасном инциденте знают немногие.