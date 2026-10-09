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Происшествия

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В Якутии оперативники раскрыли мошенничество при аренде строительного оборудования с ущербом около 270 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о мошенничестве обратился житель г. Якутск.

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