Еврокомиссара обвинили в призывах к политической цензуре

В ЕП обвинили еврокомиссара Бретона в призывах к политической цензуре Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский обвинил комиссара Евросоюза (ЕС) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в призывах к политической цензуре и ограничении свободы выражения мнений.
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