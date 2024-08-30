Еврокомиссара обвинили в призывах к политической цензуре

В ЕП обвинили еврокомиссара Бретона в призывах к политической цензуре Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский обвинил комиссара Евросоюза (ЕС) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в призывах к политической цензуре и ограничении свободы выражения мнений.