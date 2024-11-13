Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Смерть бандеровской мрази! Но, жаль, что там погибло и немало нормальных мужиков, силком одетых в форму бандой скомор...Эшелоны скорых, о...
  • саша дмитренко
    а  к  примеру  попы,,работают  или  живут  трудами?)))  а  за  правду  только  нищеброды??)))Вы всё ещё верите...
  • Григорий Худенко
    "Курит", как пить дать "курит"!Похоже, что хохлы...

Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте

Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте

Коллаж Царьграда Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте, - такой логический вывод можно сделать, узнав о новых достижениях нашего ВПК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Дрокин
Поцелуй кореша зеленского в .....Спроси у практолога он знает куда
Ответить
7 час.
Семен Демин
Похоже на то. Ведь, Иванова посадили еще при Шойгу. Хотя...
Ответить
6 час.
Кошмар
Совершенно верно. Иванова арестовали 24 апреля, то есть при Шойгу,  а Белоусов стал министром 14 мая.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх