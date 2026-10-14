21 октября в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде пройдет круглый стол, организованный министерством промышленности и центром "Честный знак".
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