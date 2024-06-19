Страна и люди
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Страна и люди

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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками во время визита лидера российского государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику, об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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