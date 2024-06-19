Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками во время визита лидера российского государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику, об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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