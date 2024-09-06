10 вещей, которые дороже золота (а некоторые и вовсе почти бесценны!)

На протяжении почти всей истории человечества золото было одним из самых ценных веществ. Люди пытались превратить свинец в золото, оно было основой национальной экономики, и оно прекрасно смотрится в ювелирных изделиях.
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