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«Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медосмотр и не поехал с «Лейпцигом» в Австрию. Ближайшие 24 часа могут стать решающими (Флориан Плеттенберг)

« Реал » пытается завершить сделку по переходу Яна Диоманде из « РБ Лейпциг ». Клубы в блидайшее время проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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